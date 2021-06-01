«Феррари» опережает соперников по гибридной составляющей, но ДВС отстаёт на 15-20 л.с.

Мотористы «Феррари» констатируют заметную прибавку в работе силовой установки по сравнению с 2020 годом, сообщает Auto Motor und Sport. Наибольший прогресс зафиксирован в гибридной составляющей мотора. По сведениям источников, в этом компоненте «Скудерия» опережает всех конкурентов. Пилоты могут переходить в режим подзарядки позже остальных. Что касается ДВС, то здесь отставание от конкурентов составляет 15-20 лошадиных сил.
Кроме того, в «Феррари» удовлетворены вектором развития машины, который был выбран ещё в межсезонье. Шарль Леклер отмечает лучшую управляемость машины.
«Этим болидом управлять гораздо проще, чем предыдущим», — сказал монегаск. Босс команды Маттиа Бинотто отмечает правильность перехода к разработке задней части машины, а также отметил, что в Маранелло теперь могут полагаться на получаемые данные.
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