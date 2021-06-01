«Мерседес» подписал контракт с китайским юниором
Поделиться
Молодёжная программа «Мерседеса» пополнилась юным китайским пилотом. 13-летний Юаньпу Чи продолжит развивать свой талант под крылом немецкой программы, сообщает официальный сайт «Мерседеса».
Юный картингист впервые попробовал себя в этой дисциплине в шесть лет и с тех пор принял участие во множестве соревнований, последовательно добиваясь успехов.
Отметим, что в последние годы в командах Формулы-1 всё чаще обсуждают необходимость привлечения гонщиков из Китая. Потенциально Китай рассматривается как огромный рынок для продвижения Формулы-1, так что появление пилота в серии позитивно скажется на имидже Ф-1 в стране. На данный момент наиболее реальный претендент из Китая на дебют в Ф-1 — пилот академии «Альпин» Чжоу Гуаньюй.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 1 июня 2021
-
23:43
-
22:55
-
21:51
-
20:59
-
19:51
-
18:56
-
18:10
-
17:56
-
17:20
-
17:13
-
16:37
-
15:47
-
14:54
-
14:02
-
13:20
-
13:00
-
11:48
-
10:53
-
09:57
-
00:58
- 31 мая 2021
-
23:52
-
22:49
-
21:52
-
20:55
-
19:38
-
18:54
-
17:55
-
16:33
-
16:23
-
14:49
-
13:41
-
12:58
-
11:47
-
10:53
-
09:57
Партнерский контент
Рекомендуем вам