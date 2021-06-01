«Мерседес» подписал контракт с китайским юниором

Молодёжная программа «Мерседеса» пополнилась юным китайским пилотом. 13-летний Юаньпу Чи продолжит развивать свой талант под крылом немецкой программы, сообщает официальный сайт «Мерседеса».

Юный картингист впервые попробовал себя в этой дисциплине в шесть лет и с тех пор принял участие во множестве соревнований, последовательно добиваясь успехов.

Отметим, что в последние годы в командах Формулы-1 всё чаще обсуждают необходимость привлечения гонщиков из Китая. Потенциально Китай рассматривается как огромный рынок для продвижения Формулы-1, так что появление пилота в серии позитивно скажется на имидже Ф-1 в стране. На данный момент наиболее реальный претендент из Китая на дебют в Ф-1 — пилот академии «Альпин» Чжоу Гуаньюй.