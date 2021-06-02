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«День симулятора». Квят прибыл на базу «Альпин»

«День симулятора». Квят прибыл на базу «Альпин»
Микаил Гусейнов
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Резервист «Альпин» Даниил Квят прибыл на базу команды в Энстоун и, судя по всему, поработал на симуляторе. Соответствующую информацию он разместил в «сториз» на своей странице в «Инстаграме», проставив геотег «Энстоун» и наложив на фото запись: «день симулятора».

Напомним, Квят начал сотрудничество с французской командой в канун старта сезона-2021. Минувший сезон он провёл в составе «Альфа Таури». По завершении чемпионата программа «Ред Булл» не стала предлагать россиянину новый контракт, взяв в «Альфа Таури» на его место японского юниора Юки Цуноду. В последнем интервью советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко исключил возможность возвращения Даниила Квята. Сам пилот заявил, что сосредоточен на работе в «Альпин», но открыт для предложений.

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