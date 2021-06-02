Ферстаппен не согласился с тем, что Хэмилтон более совершенный гонщик, чем он

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о гонщике «Мерседеса», семикратном чемпионе мира Льюисе Хэмилтоне.
«Хэмилтон — более совершенный гонщик? Я не согласен. Но это моё мнение. Да, он более опытный. Но это не значит, что он более совершенный. Я так считаю, и нет необходимости в том, чтобы кто-то соглашался со мной.
Завидую ли я Хэмилтону? Нет, и я никому ни в чём не завидую. Я очень доволен тем, кто я есть. Мне повезло, что я выступаю в Формуле-1 и живу такой жизнью. Я счастлив, если у кого-то всё отлично и он хорош в своём деле. Я просто живу своей жизнью», — приводит слова Ферстаппена Sky Sport Italia.
Напомним, нидерландский гонщик на данный момент занимает первое место в личном зачёте сезона-2021, опережая Хэмилтона на четыре балла.
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