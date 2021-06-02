Марко: если «Мерседес» хочет возиться с этой историей с «гибкими» крыльями, это их право

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что команда не станет обострять ситуацию, сложившуюся в чемпионате после жалоб «Мерседеса». Напомним, команда пожаловалась на несоответствие заднего крыла на машине австрийцев техническому регламенту.
«Со своей стороны я не стану обострять ситуацию. Мы сконцентрированы на нашей машине и на победе в чемпионате мира. Если «Мерседес» хочет возиться с этой историей с крыльями, это их право», — приводит слова Марко GrandPX.news.
Напомним, ФИА ужесточит проверки задних крыльев автомобилей, но правила будут изменены только к Гран-при Франции, что не устраивает «Мерседес».
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф пригрозил подать протест против австрийкой команды на Гран-при Азербайджана. В руководстве «Ред Булл» в свою очередь усомнились в легальности переднего крыла на машине соперников.
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