ФИА дополнительно проверила машину Ферстаппена на соответствие регламенту после ГП Монако

Машина пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена была выбрана для проверки техническими экспертами ФИА после его победы на Гран-при Монако, сообщает Racingnews365.

«После гонки на Гран-при Монако автомобиль под номером 33 был случайным образом выбран среди десятка лучших для более тщательной физической проверки. Ей подверглись педальный узел, включая главные тормозные цилиндры, датчик положения педали дроссельной заслонки, соответствующие демпферы, ячейка безопасности, датчики, их проводка и соединение с SECU и другими блоками.



Все проверенные компоненты были признаны соответствующими техническому регламенту Формулы-1 2021 года», — сообщается в пресс-релизе ФИА.

Победа позволила Ферстаппену впервые в карьере возглавить личный зачёт Формулы-1.