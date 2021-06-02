Бинотто: никогда не жалел о решении возглавить «Феррари»
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Глава «Феррари» Маттиа Бинотто признался, что никогда не жалел о решении возглавить команду. Бинотто сменил Маурицио Арривабене на посту руководителя «Феррари» в январе 2019 года.
«Я никогда не жалел об этом, потому что Формула-1 — это моя страсть, я наслаждаюсь ей, наслаждаюсь страстью к «Феррари». Я всегда был фанатом. Я знаю, что это большой вызов, но в целом очень хочу стать частью семьи и оказать полную поддержку будущему проекту.
Для меня важнее быть частью семьи, чем быть директором команды. У каждого человека есть своя ответственность в команде, и здесь нет какой-то одной роли, которая была бы важнее. Сегодня моя роль такова, меня выбрали для этого, и я стараюсь делать всё, что в моих силах», — приводит слова Бинотто RaceFans.
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