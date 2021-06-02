Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Бинотто: никогда не жалел о решении возглавить «Феррари»

Бинотто: никогда не жалел о решении возглавить «Феррари»
Арина Ершова
Комментарии

Глава «Феррари» Маттиа Бинотто признался, что никогда не жалел о решении возглавить команду. Бинотто сменил Маурицио Арривабене на посту руководителя «Феррари» в январе 2019 года.

«Я никогда не жалел об этом, потому что Формула-1 — это моя страсть, я наслаждаюсь ей, наслаждаюсь страстью к «Феррари». Я всегда был фанатом. Я знаю, что это большой вызов, но в целом очень хочу стать частью семьи и оказать полную поддержку будущему проекту.

Для меня важнее быть частью семьи, чем быть директором команды. У каждого человека есть своя ответственность в команде, и здесь нет какой-то одной роли, которая была бы важнее. Сегодня моя роль такова, меня выбрали для этого, и я стараюсь делать всё, что в моих силах», — приводит слова Бинотто RaceFans.

Новость по теме
В «Феррари» ожидают регресс на Гран-при Азербайджана
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021