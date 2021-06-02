Шварцман «заменил» механиков на персонажей из GTA. Видео

Гонщик программы «СМП Рейсинг» и академии «Феррари» Роберт Шварцман опубликовал новый пост в своём «инстаграме».
Шварцман использовал фильтр для видео, добавляющий персонажей из компьютерной игры GTA: San-Andreas. В итоге компьютерные модельки на видео исполняют роль механиков и инженеров команды «Према».
«Зависаю с бригадой», — подписал видео Роберт Шварцман.
Посмотреть ролик можно в «инстаграме» российского гонщика.
Шварцман является пилотом гоночной академии «Феррари» и гоночной программы SMP Racing. В прошлом сезоне ходили слухи, согласно которым он может перейти в Формулу-1. Но в итоге спортсмен остался в Формуле-2.
После первых двух этапов чемпионата Формулы-2 Роберт Шварцман занимает шестое место в личном зачёте, набрав 30 очков за четыре гонки.
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