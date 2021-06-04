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Формула-1. Гран-при Азербайджана. Пятничные тренировки. Онлайн-трансляция

Формула-1. Гран-при Азербайджана. Пятничные тренировки. Онлайн-трансляция
Евгений Кустов
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Сегодня, 4 июня, на уличной трассе в Баку состоятся пятничные тренировки шестого этапа сезона-2021 Формулы-1 — Гран-при Азербайджана. Первая сессия свободной практики стартует в 11:30 по московскому времени, вторая начнётся в 15:00.

После пятого этапа сезона-2021 Формулы-1 в чемпионате мира лидирует голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин пока не набрал ни одного очка и занимает 20-ю позицию.

Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции свободных практик Формулы-1, которые доступны по нижеприведённым ссылкам.

Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Азербайджана Формулы-1

Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Азербайджана Формулы-1

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