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Формула-1. Гран-при Азербайджана. Квалификация. Онлайн-трансляция

Формула-1. Гран-при Азербайджана. Квалификация. Онлайн-трансляция
Евгений Кустов
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Сегодня, 5 июня, состоится квалификация шестого этапа сезона-2021 чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при Азербайджана. Этап принимает уличная трасса в Баку. Начало квалификации запланировано на 15:00 по московскому времени.

После пятого этапа сезона-2021 Формулы-1 в чемпионате мира лидирует голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин, являющийся четвёртым в истории россиянином, выступающим в Формуле-1, пока не набрал ни одного очка и занимает 20-ю позицию.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.

Формула-1. Гран-при Азербайджана. Онлайн-трансляция квалификации

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