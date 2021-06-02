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Джовинацци: рента-драйверы заслуженно находятся в Формуле-1

Джовинацци: рента-драйверы заслуженно находятся в Формуле-1
Александр Кожевников
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Пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци считает, что рента-драйверы, получившие места в чемпионате мира, заслуживают того, чтобы быть здесь, показав хорошие результаты в младших сериях. Джовинацци имел в виду таких пилотов, как Лэнс Стролл, Николас Латифи и Никита Мазепин.

«Они уже показали в других сериях, что они способны побеждать. Эти гонщики здесь, потому что они заслужили эти места. Да, конечно, имена и деньги помогают, но они зарекомендовали себя в младших сериях.

В Формуле-1 всего 20 гонщиков. Я всегда находился под давлением. В Формуле-3 у меня был индонезийский спонсор и я знал, что мне нужно добиваться результатов, чтобы сделать шаг вперёд. То же самое и здесь. Мне нужно показывать себя и тогда я сохраню место.

Мик Шумахер показал свои возможности победами в Формуле-2 и Формуле-3. Он здесь благодаря своим результатам. Моя задача — просто хорошо выступить. Сегодня я являюсь пилотом «Альфа Ромео». Что будет дальше? Посмотрим», — приводит слова Антонио Джовинацци Auto Motor und Sport.

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