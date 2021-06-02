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Расселл: хочется определиться с планами на сезон-2022 до летнего перерыва

Расселл: хочется определиться с планами на сезон-2022 до летнего перерыва
Александр Кожевников
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Пилот «Уильямса» Джордж Расселл поделился мыслями о своих перспективах на переход в «Мерседес».

«Разумеется, нам всем хотелось бы определиться с дальнейшими планами, какими бы в итоге они ни были, к летней паузе в чемпионате. Это в общих интересах. По правде говоря, я не хочу форсировать события и требовать что-то от «Мерседеса» или «Уильямса». Я полностью сосредоточен на своей работе.

Знаю, что я всегда говорил, что если смогу показать потенциал, то у меня появится возможность. И, кажется, прошлогодняя гонка в Бахрейне стала для меня уникальной возможностью. До этого в любом случае оставались вопросы, потому что я был в «Уильямсе». Я не хочу формировать события и планирую получать удовольствие от каждой отдельной гонки.

Разумеется, о моём переходе в «Мерседес» ходит много разговоров. Уверен, что в «Мерседесе» желают мне и моей карьере только лучшего, ведь именно они занимаются моим менеджментом. Если они решат, что я заслужил свой шанс, то я его получу. Если нет — мне найдут место, где я смогу развиваться. Но я чувствую, что готов бороться за победы и титул», — приводит слова Расселла Autosport.

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