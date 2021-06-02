Руководитель команды «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр сообщил, что «Заубер» и «Альфа Ромео» ведут переговоры о продлении сотрудничества. Действующее соглашение рассчитано до конца сезона-2021, но, по слухам, оно будет пролонгировано до 2025 года.



«Думаю, все обсуждения проходят хорошо, в позитивном ключе. Надеюсь, всё так и продолжится. Сейчас им нужно провести определённую реструктуризацию компании после слияния «Фиат-Крайслер» и PSA Group. Тем не менее, я оптимистично настроен относительно последних заявлений о будущих перспективах «Альфа Ромео». Думаю, бренд важен для них. Кроме того, этот бренд важен и для Формулы-1, потому что «Альфа Ромео» участвовала в гонках с самого начала. Надеюсь, мы продолжим сотрудничество», — приводит слова Фредерика Вассёра Autosport.