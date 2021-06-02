В «Феррари» анонсировали дальнейшие обновления машины

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто рассказал о будущих планах итальянской команды.



«В календаре ещё будут трассы с медленными поворотами, на которых мы должны быть конкурентоспособными, хотя мы не можем дать никаких гарантий. Думаю, мы в первую очередь сосредоточены на этапе в Баку. После гонки в Азербайджане будем готовиться к следующим этапам, думаю, у нас есть запас и мы можем прибавить в работе с машиной.



Мы уже показали, что если «Феррари» хорошо подготовится к определённому гоночному уик-энду, то мы как минимум способны выжать из машины максимум. В будущем мы внедрим новинки. Их будет немного, но они точно будут. Будем внедрять их постепенно. Нам важно продолжать работу и развиваться, прогрессировать. Даже такие тяжёлые уик-энды, как в Монако, становятся для нас полезным уроком, что, думаю, важнее всего», — приводит слова Маттиа Бинотто GPFans.