Джок Клиа — о Мике Шумахере: яблоко упало недалеко от яблони

Гоночный инженер «Феррари», наставник пилотов Академии «Феррари» Джок Клиа высказался о Мике Шумахере.
«Пока рано говорить, есть ли у Мика Шумахера качества, необходимые для того, чтобы стать чемпионом мира. Но пока мы не замечали, чтобы ему чего-то не хватало. Впереди его ждёт долгий путь, но Мик точно идёт в верном направлении. Он делает всё, о чём мы просим, и пока добивается отличных результатов.
Мик демонстрирует хорошую динамику развития. В этом случае яблоко упало не очень далеко от яблони. Нет ничего удивительного, что у Мика есть эти черты, потому что Мик вырос рядом с Михаэлем Шумахером, который обладал именно таким характером. А с точки зрения методики Мик даже превосходит отца, потому что он более спокойный человек», — приводит слова Джока Клиа Sport1.de.
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