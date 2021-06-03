Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «Феррари» выбирают между двумя вариантами силовой установки на следующие три сезона

В «Феррари» выбирают между двумя вариантами силовой установки на следующие три сезона
Александр Кожевников
Комментарии

Команда Формулы-1 «Феррари» находится перед сложным выбором на сезон-2022, сообщает итальянская редакция Motorsport. По информации источника, в настоящий момент итальянцы не определились относительно того, строить ли им новый двигатель в следующем году, или сосредоточиться на доработке той силовой установки, что используется на алых болидах в настоящий момент.

Главной проблемой «Феррари» является то, что выбор мотора на сезон-2022 определит путь разивтия команды в следующие три года из-за заморозки дивгателей. Таким образом, в «Феррари» готовы подготовить к следующему сезону новый мотор. Более того, по информации источника, работа над этим двигателем уже ведётся. За разработку отвечает немецкий инженер Вольф Циммерманн, а силовая установка получила кодовое название «Superfast».

Если новый двигатель окажется ненадёжным, то «Феррари» не сможет побороться за титул в первые три сезона нового регламента, однако и со старой силовой установкой сделать это будет трудно из-за дефицита мощности. В команде пообещали определиться с траекторией развития к июню 2021 года, но в настоящий момент продолжают работу над обоими возможными вариантами. Окончательно решение будет принято в ближайшие недели.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021