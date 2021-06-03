В «Феррари» выбирают между двумя вариантами силовой установки на следующие три сезона

Команда Формулы-1 «Феррари» находится перед сложным выбором на сезон-2022, сообщает итальянская редакция Motorsport. По информации источника, в настоящий момент итальянцы не определились относительно того, строить ли им новый двигатель в следующем году, или сосредоточиться на доработке той силовой установки, что используется на алых болидах в настоящий момент.
Главной проблемой «Феррари» является то, что выбор мотора на сезон-2022 определит путь разивтия команды в следующие три года из-за заморозки дивгателей. Таким образом, в «Феррари» готовы подготовить к следующему сезону новый мотор. Более того, по информации источника, работа над этим двигателем уже ведётся. За разработку отвечает немецкий инженер Вольф Циммерманн, а силовая установка получила кодовое название «Superfast».
Если новый двигатель окажется ненадёжным, то «Феррари» не сможет побороться за титул в первые три сезона нового регламента, однако и со старой силовой установкой сделать это будет трудно из-за дефицита мощности. В команде пообещали определиться с траекторией развития к июню 2021 года, но в настоящий момент продолжают работу над обоими возможными вариантами. Окончательно решение будет принято в ближайшие недели.
- 3 июня 2021
-
10:59
-
09:36
-
00:03
- 2 июня 2021
-
23:55
-
22:03
-
20:42
-
19:55
-
18:31
-
17:47
-
16:39
-
15:40
-
14:42
-
13:56
-
12:46
-
11:42
-
10:40
-
09:55
-
00:56
- 1 июня 2021
-
23:43
-
22:55
-
21:51
-
20:59
-
19:51
-
18:56
-
18:10
-
17:56
-
17:20
-
17:13
-
16:37
-
15:47
-
14:54
-
14:02
-
13:20
-
13:00
-
11:48