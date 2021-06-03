Эксперт: Расселл может продолжить карьеру в «Альпин»

Бывший механик «Макларена» Марк Пристли считает, что Джордж Расселл может покинуть программу «Мерседес» и продолжить карьеру в «Альпин».



«Если он останется в „Уильямсе“, то он всё равно будет позади. Да, он останется на стартовой решётке, но в её конце. Не сказать, что это привлекательный вариант.



Есть вариант, при котором Джордж поблагодарит „Мерседес“ и станет заниматься своей карьерой самостоятельно. Думаю, в этот момент „Рено“ станет для него хорошим вариантом. Более того — в этом случае Расселл сможет продвинуться вперёд на стартовой решётке», — приводит слова Марка Пристли GrandPX.news.



Контракт Расселла с «Мерседес» истекает в конце 2021 года. Ранее в СМИ появлялись слухи, что он заменит в следующем сезоне Валттери Боттаса в команде из Брэкли.