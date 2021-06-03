Боттас до сих пор не прилетел в Баку. Финский пилот застрял в аэропорту в Хельсинки

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас не смог вовремя прибыть на Гран-при Азербайджана из-за проблем с вылетом из аэропорта Финляндии.



«Я нахожусь в аэропорту уже 5,5 часов, но должен прибыть в Баку сегодня», — приводит слова Боттаса Autosport.



Финну придётся участвовать в медиадне в онлайн-формате. В отличие от Боттаса, остальные пилоты «Мерседеса» уже давно приехали в Баку.



Старт сезона-2021 сложился для финского гонщика не лучшим образом. Он трижды финишировал третьим и два раза не смог добраться до финиша. После пяти гонок на счету Боттаса 47 очков, он уступает своему напарнику Льюису Хэмилтону 54 балла.



Официальная программа Гран-при Азербайджана стартует завтра, 4 июня, когда на трассе в Баку состоятся первые две тренировки.