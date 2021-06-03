Боттас остался удивлён тем, что Вольф возложил на него вину за сход в Монако

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас остался удивлён комментариями руководителя команды Тото Вольфа о вине финского гонщика в сходе на Гран-при Монако.



«Я пересмотрел видео. С моей точки зрения я остановился именно там, где было нужно. Так что я был удивлён. Обсуждали ли мы с Тото Вольфом эту ситуацию? Не особо, мы оставили всё как есть.



Мне потребовалась пара дней, чтобы прийти в себя. Старт сезона получается не лучшим. Конечно, такие проблемы разочаровывают, особенно, если ты рассчитываешь на высокий результат и хорошие очки. Но сейчас всё позади, я прошёл через это, получил опыт, и снова готов гоняться», — приводит слова Валттери Боттаса RaceFans.

Ранее сообщалось, что Боттас поставил машину не совсем так, как предполагалось, поэтому гайковёрт в руке механика оказался не прямо перед гайкой, а под небольшим углом относительно неё.