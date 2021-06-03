Валттери Боттас смог вылететь в Баку
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Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас вылетел в Баку. Об этом пилот сообщил в своём «инстаграме».
Напомним, Боттас столкнулся с проблемами с вылетом из аэропорта в Хельсинки, из-за чего ему пришлось участвовать в медиа-дне в онлайн-формате. Боттас провёл в аэропорту более шести часов.
Таким образом, финн сможет принять участие в Гран-при Азербайджана.
Старт сезона-2021 сложился для финского гонщика не лучшим образом. Он трижды финишировал третьим и два раза не смог добраться до финиша. После пяти гонок на счету Боттаса 47 очков, он уступает своему напарнику Льюису Хэмилтону 54 балла.
Официальная программа Гран-при Азербайджана стартует завтра, 4 июня, когда на трассе в Баку состоятся первые две тренировки.
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