Леклеру понравилось изменение поворота в Баку, где он разбил машину в 2019-м

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал небольшое изменение на уличной трассе Формулы-1 в Баку, принимающей Гран-при Азербайджана 2021 года. По сравнению с этапом 2019 года организаторы уменьшили в размерах и сделали более пологим внутренний бордюр в восьмом повороте. Именно в этом месте Леклер разбил машину в квалификации 2019 года и лишился шанса на поул-позишен.



«Поворот поменяется для всех. Не думаю, что этот бордюр был причиной аварии. Я заблокировал переднее правое колесо и врезался в стену в основном из-за этого. Не думаю, что ситуация для меня сильно изменилась бы, будь там бордюр или нет.



Думаю, теперь поворот будет несколько быстрее, потому что машина будет меньше подпрыгивать. Вероятно, поворот будет довольно приятным, буду ждать этой части трассы», — приводит слова Леклера RaceFans.