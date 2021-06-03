Алонсо назвал свою главную проблему после возвращения в Формулу-1
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Двукратный чемпион мира, пилот «Альпин» Фернандо Алонсо объяснил, почему ему пока не удаётся полностью использовать потенциал машины в сезоне-2021.
«Есть ряд вещей, над которыми мы продолжаем работать. Одна из них — подготовка шин, особенно в квалификациях. Я более-менее доволен воскресеньями: в двух гонках был в очках, а когда не попадал в них, то оказывался очень близок. Моё главное ограничение — «включение» шин в рабочий режим. Но это лишь вопрос времени — в этом плане я не беспокоюсь.
Если же говорить о счастье от возвращения, то оно сильнее, чем я ожидал. Я действительно наслаждаюсь пилотажем в каждый уик-энд. Мне не хватает его, когда нет гонок, так что я наслажусь тройником из Франции и Австрии», — приводит слова Алонсо AS.
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