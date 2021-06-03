Бинотто оценил вероятность перехода Ферстаппена в «Феррари»

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто оценил вероятность перехода гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена в итальянскую команду.

«Честно говоря, на сегодняшний день мы очень довольны нашими гонщиками. Мы много вложили в Шарля, и я думаю, что он фантастически талантлив. И Карлос очень хорошо справляется. Так что, конечно, в ближайшем будущем вопрос о поиске нового пилота не стоит. С другой стороны, Макс — фантастический гонщик. Он тоже очень талантлив. Он очень быстр, и я думаю, что он хороший парень. Так что нет сомнений, что Макс… Мы уважаем его. Но, как я уже сказал, конечно, в краткосрочной и среднесрочной перспективе у нас есть наш состав гонщиков, который уже готов», — приводит слова Бинотто Racingnews365.