Шумахер: в гонке мы были довольно хороши — в том числе в сравнении с Мазепиным

Гонщик «Хааса» Мик Шумахер обратил внимание, что, несмотря на серию ошибок во время Гран-при Монако, он всё-таки демонстрировал более высокую скорость, чем его напарник Никита Мазепин.



«В конечном счёте в гонке в плане скорости мы были довольно хороши — в том числе в сравнении с Мазепиным. Так было и в прошлых гонках. Мы изучили, что могли бы сделать лучше и что должны делать лучше в будущем. Теперь наша подготовка стала чуть более детальной, чем прежде.



Надеюсь, мы сможем побороться с «Уильямсом» или «Альфа Ромео», выступать в этой группе. Но мы ещё не приняли участие в пятничных тренировках. Полагаю, что после первого дня мы проведём более тщательный анализ и будем иметь представление, чего ожидать от конца недели», — приводит слова Шумахера Motorsport-Total.