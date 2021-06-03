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Хорнер рассказал, как Албон помог «Ред Булл» выиграть Гран-при Монако

Хорнер рассказал, как Албон помог «Ред Булл» выиграть Гран-при Монако
Арина Ершова
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, что помогло команде одержать победу на Гран-при Монако.

«В четверг в Монако мы были не в лучшей форме, и Макс не был особенно доволен машиной, но работа за кулисами, работа Алекса Албона на симуляторе — всё это помогло изменить ситуацию к субботе.

Мы внесли несколько важных изменений в настройки, Макс и Чеко стали гораздо более довольны машиной. Макс, конечно, был очень расстроен тем, что упустил поул из-за красного флага. В субботу вечером мы все были немного расстроены, потому что знали, как трудно будет обгонять, но несчастье «Феррари» обернулось нашей удачей, и для нас было важно использовать эту возможность.

Прошло всего пять гонок, нам предстоит многое преодолеть в этом сезоне, но победа в Монако поднимет настроение каждому», — написал Хорнер в колонке на сайте «Ред Булл».

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