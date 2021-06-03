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Мазепин: верим, что в 2022-м будем составлять очень сильную конкуренцию

Мазепин: верим, что в 2022-м будем составлять очень сильную конкуренцию
Евгений Кустов
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Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин рассказал, как ему поможет в кратко- и среднесрочной перспективе безошибочное выступление на Гран-при Монако Формулы-1.

«В Монако было очень важно проехать максимум возможных кругов, ведь мы очень серьёзно готовимся к следующему сезону, верим, что в 2022-м будем составлять очень сильную конкуренцию. Так что я должен удостовериться, что получил максимум возможной информации и подойду к сезону-2022 максимально готовым.

Поможет ли опыт Монако в Баку? Ну, я обрёл уверенность в вопросе пилотирования рядом со стенами, что очень позитивно. Но вообще две эти трассы очень сильно отличаются. Пока я управлял здесь только болидом Ф-2, но завтра я точно смогу сказать вам больше», — заявил Мазепин в интервью пресс-службе Формулы-1.

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