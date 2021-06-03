Боттас высказался о переговорах по контракту с «Мерседесом»
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Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас убеждён, что в скором времени он проведёт переговоры с руководством команды на предмет подписания контракта. Нынешнее соглашение Боттаса с «Мерседесом» истекает в конце сезона-2021.
«Пока мы ещё ничего не обсуждали. Сезон очень требовательный и мы знаем, насколько важно работать спокойно и оставаться сфокусированным. Но момент переговоров непременно настанет. Думаю, они начнутся в следующем месяце, в июле. По опыту могу сказать, что чем раньше всё решится, тем лучше для всех. Всё случится скоро, но время ещё не пришло», — приводит слова финского пилота Nextgen-Auto.
Напомним, в СМИ претендентом на место Боттаса называют гонщика «Уильямса» и пилота программы «Мерседес» Джорджа Расселла.
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