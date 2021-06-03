Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Боттас высказался о переговорах по контракту с «Мерседесом»

Боттас высказался о переговорах по контракту с «Мерседесом»
Микаил Гусейнов
Комментарии

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас убеждён, что в скором времени он проведёт переговоры с руководством команды на предмет подписания контракта. Нынешнее соглашение Боттаса с «Мерседесом» истекает в конце сезона-2021.

«Пока мы ещё ничего не обсуждали. Сезон очень требовательный и мы знаем, насколько важно работать спокойно и оставаться сфокусированным. Но момент переговоров непременно настанет. Думаю, они начнутся в следующем месяце, в июле. По опыту могу сказать, что чем раньше всё решится, тем лучше для всех. Всё случится скоро, но время ещё не пришло», — приводит слова финского пилота Nextgen-Auto.

Напомним, в СМИ претендентом на место Боттаса называют гонщика «Уильямса» и пилота программы «Мерседес» Джорджа Расселла.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021