Боттас высказался о переговорах по контракту с «Мерседесом»

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас убеждён, что в скором времени он проведёт переговоры с руководством команды на предмет подписания контракта. Нынешнее соглашение Боттаса с «Мерседесом» истекает в конце сезона-2021.

«Пока мы ещё ничего не обсуждали. Сезон очень требовательный и мы знаем, насколько важно работать спокойно и оставаться сфокусированным. Но момент переговоров непременно настанет. Думаю, они начнутся в следующем месяце, в июле. По опыту могу сказать, что чем раньше всё решится, тем лучше для всех. Всё случится скоро, но время ещё не пришло», — приводит слова финского пилота Nextgen-Auto.

Напомним, в СМИ претендентом на место Боттаса называют гонщика «Уильямса» и пилота программы «Мерседес» Джорджа Расселла.