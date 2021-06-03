Мазепин вспомнил о прогнозе Штайнера, который сбылся

Пилот «Хааса» Никита Мазепин поделился мыслями о своём прогрессе в ходе сезона. Россиянин вспомнил, что руководитель команды Гюнтер Штайнер прогнозировал такое развитие событий.

«Я всё ещё помню, как перед дебютным Гран-при Гюнтер Штайнер говорил, что в первых пяти гонках сезона я научусь очень многому. Теперь я вижу, что это действительно так. Чувствую себя в машине намного более комфортно, чем в первый раз. В последнее время всё развивается в позитивном русле», — приводит слова Мазепина Motorsport-Magazin.

Напомним, на предыдущем этапе чемпионата мира, Гран-при Монако, Никита Мазепин уверенно опередил напарника по команде Мика Шумахера. Сезон для россиянина начался не лучшим образом. Дебютная гонка была отмечена вылетом уже на первом круге.