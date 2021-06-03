Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Мазепин вспомнил о прогнозе Штайнера, который сбылся

Мазепин вспомнил о прогнозе Штайнера, который сбылся
Микаил Гусейнов
Комментарии

Пилот «Хааса» Никита Мазепин поделился мыслями о своём прогрессе в ходе сезона. Россиянин вспомнил, что руководитель команды Гюнтер Штайнер прогнозировал такое развитие событий.

«Я всё ещё помню, как перед дебютным Гран-при Гюнтер Штайнер говорил, что в первых пяти гонках сезона я научусь очень многому. Теперь я вижу, что это действительно так. Чувствую себя в машине намного более комфортно, чем в первый раз. В последнее время всё развивается в позитивном русле», — приводит слова Мазепина Motorsport-Magazin.

Напомним, на предыдущем этапе чемпионата мира, Гран-при Монако, Никита Мазепин уверенно опередил напарника по команде Мика Шумахера. Сезон для россиянина начался не лучшим образом. Дебютная гонка была отмечена вылетом уже на первом круге.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021