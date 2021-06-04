Ландо Норрис: в этом году я не могу управлять машиной так, как мне хочется

Пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал о сложностях с управлением автомобилем, с которыми он столкнулся в нынешнем сезоне.
«В этом году машина другая, и управлять ей нужно по-другому. Я всё ещё узнаю много нового об автомобиле с каждой гонкой, которую мы проводим.
В Монако я провёл свою лучшую квалификацию. В предыдущих заездах допускал ошибки, потому что недостаточно знал о машине. Я всё ещё учусь. Особенно в Бахрейне, например. В первых двух гонках сезона я вёл машину почти так же, как прошлогоднюю.
Различий, безусловно, много, и переход от двух последних лет к этому году был нелёгким. Я не могу просто вести машину так же, а потом стать лучшим водителем, мне пришлось адаптироваться ко многим новым вещам. До сих пор не могу управлять машиной так, как мне хочется. Предпочитаю то, как я ездил в Формуле-3, Формуле-4 и всё такое. Я не могу управлять машиной так, как хочу, так что в какой-то мере приходится приспосабливаться», — приводит слова Норриса Crash.net.
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