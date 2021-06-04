Шарль Леклер: в Баку «Феррари» вернётся обратно к реальности
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Азербайджана.
«Думаю, теперь мы вернёмся обратно к реальности. Монако было единичным случаем, мы боролись за победу, что было невероятно и очень мотивировало каждого из нас.
Но в Баку есть длинные прямые, и в целом трасса стала немного более скоростной, хотя здесь довольно много медленных поворотов. Я верю, что мы вернёмся в конкурентную форму, которая была у нас до Монако», — приводит слова Леклера Motorsport Week.
Гран-при Азербайджана Формулы-1 пройдёт с 4 по 6 июня в Баку. После первых пяти этапов сезона Шарль Леклер занимает шестое место в чемпионате, а Карлос Сайнс находится на седьмой строчке. Напарников по команде разделяет всего два очка.
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