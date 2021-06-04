Хорнер: в Баку есть счастливый туалет. На каждой трассе он есть!

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал о суевериях, которые существуют в австрийском коллективе.

«Эта тема была поднята в недавнем подкасте, и, конечно же, в Баку есть счастливый туалет. На каждой трассе он есть! Этот туалет был выбран в 2017 году, хотя в 2018-м ему не очень повезло.



Я немного суеверен. У меня есть пара маленьких вещей, которые люблю делать перед гонкой. Я всегда подхожу к гонщику с правой стороны и обязательно пожимаю ему руку и смотрю в глаза перед гонкой. Полагаю, это небольшой ритуал.



За последние годы в команде было несколько суеверных гонщиков. Думаю, Чеко Перес верит в несколько примет. Но это скорее способ настроиться на нужный лад. Некоторые гонщики надевают шлем перед тем, как сесть в машину, или садятся в неё с определённой стороны, но ничего слишком экстремального я не помню», — написал Хорнер в колонке на сайте «Ред Булл».