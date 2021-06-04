Ферстаппен — лучший в первой свободной практике в Баку, Леклер — 2-й, Мазепин — последний

В Баку завершилась первая свободная практика на Гран-при Азербайджана.

По её итогам лучшее время показал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место по результатам заезда занял пилот «Феррари» Шарль Леклер, в тройку лучших вошёл также его напарник Карлос Сайнс.

Формула-1. Гран-при Азербайджана. Первая свободная практика

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:43.184

2. Шарль Леклер («Феррари») +0.043

3. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +0.337

4. Серхио Перес («Ред Булл») +0.446

5. Даниэль Риккардо («Макларен») +0.548

6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0.573

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.709

8. Ландо Норрис («Макларен) +0.812

9. Фернандо Алонсо («Альпин») +1.593

10. Валттери Боттас («Мерседес») +1.707

11. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1.759

12. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео) +1.908

13. Лэнс Стролл (»Астон Мартин») +2.050

14. Юки Цунода («Альфа Таури») +2.200

15. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +2.231

16. Эстебан Окон («Альпин») +2.262

17. Джордж Расселл («Уильямс») +2.268

18. Николас Латифи («Уильямс») +2.590

19. Мик Шумахер («Хаас») +3.715

20. Никита Мазепин («Хаас») +3.761