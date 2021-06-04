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Ферстаппен — лучший в первой свободной практике в Баку, Леклер — 2-й, Мазепин — последний

Ферстаппен — лучший в первой свободной практике в Баку, Леклер — 2-й, Мазепин — последний
Арина Ершова
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В Баку завершилась первая свободная практика на Гран-при Азербайджана.

По её итогам лучшее время показал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место по результатам заезда занял пилот «Феррари» Шарль Леклер, в тройку лучших вошёл также его напарник Карлос Сайнс.

Формула-1. Гран-при Азербайджана. Первая свободная практика

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:43.184
2. Шарль Леклер («Феррари») +0.043
3. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +0.337
4. Серхио Перес («Ред Булл») +0.446
5. Даниэль Риккардо («Макларен») +0.548
6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0.573
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.709
8. Ландо Норрис («Макларен) +0.812
9. Фернандо Алонсо («Альпин») +1.593
10. Валттери Боттас («Мерседес») +1.707
11. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1.759
12. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео) +1.908
13. Лэнс Стролл (»Астон Мартин») +2.050
14. Юки Цунода («Альфа Таури») +2.200
15. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +2.231
16. Эстебан Окон («Альпин») +2.262
17. Джордж Расселл («Уильямс») +2.268
18. Николас Латифи («Уильямс») +2.590
19. Мик Шумахер («Хаас») +3.715
20. Никита Мазепин («Хаас») +3.761

Формула-1 2021. Этап 6, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Свободная практика 1
04 июня 2021, пятница. 11:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:43.184
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.043
3
Карлос Сайнс-младший
Scuderia Ferrari
+0.337
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