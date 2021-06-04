В «Феррари» приняли решение по силовой установке на следующие три сезона, сообщает Motorsport Italia. По данным источника, команда пойдёт по более рискованному пути развития и представит новый мотор к сезону-2022. «Скудерия» возьмёт на вооружение концепцию силовой установки «Мерседеса» и «Хонды» с разделёнными турбиной и компрессором.

Выбор мотора на сезон-2022 определил путь развития команды в следующие три года из-за заморозки двигателей. Сообщалось, что работа над новой силовой установкой уже ведётся. За разработку отвечает немецкий инженер Вольф Циммерманн, а сам двигатель получил кодовое название Superfast.

По данным источника, во время первых тестов новый мотор не давал тех результатов, на которые рассчитывали инженеры — во многом из-за излишней экстремальности некоторых решений. Однако в команде отказались от доработки нынешней силовой установки, чтобы полностью посвятить себя созданию Superfast. При этом в него перейдёт часть идей от нынешнего двигателя, который даже немного превзошёл ожидания команды.