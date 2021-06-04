Директор «Альпин»: буду очень удивлён, если команды начнут подавать протесты в Баку

Исполнительный директор «Альпин» Марцин Будковски прокомментировал новость о том, что ФИА начнёт проверять задние крылья на гибкость во время Гран-при Азербайджана.

«Прежде всего мы разработали наши задние крылья в соответствии с правилами. Наше заднее крыло полностью легально. Но ФИА имеет право вводить новые проверки крыльев или любой другой части болида, что абсолютно нормально. Это часть процесса, и мы это принимаем.



Мы провели собственные тесты, и нам придётся кое-что изменить к следующей гонке, и мы считаем, что это касается большинства других команд на пит-лейн.



Будет ли подан протест? Я буду очень, очень удивлён, потому что ФИА приняла проблему, добавила новые ограничения с Гран-при Франции и дала командам достаточно времени, чтобы изменить крылья.



Последнее, чего вы хотите, это чтобы команды «играли» с крыльями в последнюю минуту в боксах. Но процесс идёт правильно, ФИА сделала свою работу. Со следующего этапа у нас будут новые ограничения, и мы будем их соблюдать», — приводит слова Будковски PlanetF1.