Директор «Альпин»: буду очень удивлён, если команды начнут подавать протесты в Баку

Исполнительный директор «Альпин» Марцин Будковски прокомментировал новость о том, что ФИА начнёт проверять задние крылья на гибкость во время Гран-при Азербайджана.
«Прежде всего мы разработали наши задние крылья в соответствии с правилами. Наше заднее крыло полностью легально. Но ФИА имеет право вводить новые проверки крыльев или любой другой части болида, что абсолютно нормально. Это часть процесса, и мы это принимаем.
Мы провели собственные тесты, и нам придётся кое-что изменить к следующей гонке, и мы считаем, что это касается большинства других команд на пит-лейн.
Будет ли подан протест? Я буду очень, очень удивлён, потому что ФИА приняла проблему, добавила новые ограничения с Гран-при Франции и дала командам достаточно времени, чтобы изменить крылья.
Последнее, чего вы хотите, это чтобы команды «играли» с крыльями в последнюю минуту в боксах. Но процесс идёт правильно, ФИА сделала свою работу. Со следующего этапа у нас будут новые ограничения, и мы будем их соблюдать», — приводит слова Будковски PlanetF1.
- 4 июня 2021
-
14:52
-
14:04
-
13:59
-
12:52
-
11:56
-
10:46
-
09:58
-
09:00
- 3 июня 2021
-
23:53
-
22:44
-
21:44
-
20:28
-
19:53
-
18:51
-
18:46
-
18:38
-
17:43
-
16:50
-
16:50
-
16:46
-
16:36
-
15:52
-
14:53
-
13:36
-
12:53
-
11:57
-
10:59
-
09:36
-
00:03
- 2 июня 2021
-
23:55
-
22:03
-
20:42
-
19:55
-
18:31
-
17:47