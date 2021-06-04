Тото Вольф: если мы увидим, что крылья слишком гибкие, обязательно примем меры

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф в очередной раз пригрозил подать протест против «Ред Булл» из-за слишком гибкого заднего крыла на Гран-при Азербайджана.

«Сейчас мы изучаем данные относительно крыльев, чтобы понять, всё ли соответствует правилам. Мы посмотрим на стикеры, чтобы понять, насколько крылья подвижны. Если мы увидим, что крылья слишком гибкие, мы обязательно примем меры, но пока ещё слишком рано для этого.



Мы посмотрим, что произойдет. Возможно, «Ред Булл» также подаст протест против нас, тогда мы все подадим протесты и посмотрим, что будет решено. Но, опять же, давайте сначала посмотрим, что говорят данные.



В ближайшие дни будет больше ясности. Нам с «Ред Булл» имеет смысл присмотреться друг к другу, чтобы понять, насколько замедлится соперник», — приводит слова Вольфа Racingnews365.