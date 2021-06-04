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Перес показал лучшее время во второй практике Гран-при Азербайджана, Мазепин — 18-й

Перес показал лучшее время во второй практике Гран-при Азербайджана, Мазепин — 18-й
Арина Ершова
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В Баку завершилась вторая свободная практика Гран-при Азербайджана Формулы-1. Лучший результат по итогам заезда показал пилот «Ред Булл» Серхио Перес. Второе место занял его напарник Макс Ферстаппен, третье — Карлос Сайнс из «Феррари».

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин показал 18-й результат, на полсекунды опередив партнёра по команде Мика Шумахера. Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон стал лишь 11-м.

Формула-1. Гран-при Азербайджана. Вторая свободная практика

1. Серхио Перес («Ред Булл») 1:42.115
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.101
3. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +0.128
4. Шарль Леклер («Феррари») +0.321
5. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0.419
6. Фернандо Алонсо («Альпин») +0.578
7. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +0.826
8. Ландо Норрис («Макларен») +0.903
9. Эстебан Окон («Альпин») +0.905
10. Юки Цунода («Альфа Таури») +1.015
11. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1.041
12. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1.105
13. Даниэль Риккардо («Макларен») +1.183
14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.697
15. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1.766
16. Валттери Боттас («Мерседес») +2.069
17. Джордж Расселл («Уильямс») +2.442
18. Никита Мазепин («Хаас») +3.448
19. Мик Шумахер («Хаас») +3.980
20. Николас Латифи («Уильямс») +4.868.

Формула-1 2021. Этап 6, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Свободная практика 2
04 июня 2021, пятница. 15:00 МСК
Окончено
1
Серхио Перес
Red Bull
1:42.115
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.101
3
Карлос Сайнс-младший
Scuderia Ferrari
+0.128
Комментарии
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