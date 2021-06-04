Хэмилтон: если и был какой-то шаг после Монако, то сегодня это был шаг назад

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал лишь 11-й результат во второй тренировке Гран-при Азербайджана Формулы-1.
«Если честно, то у меня был хороший день. Чёткий, я проехал все необходимые круги, не было никаких ошибок — только одна блокировка в первой практике. Но мы просто медленные. В целом я чувствовал, что хорошо пилотирую, а ощущения от машины были лучше в первой практике. Во второй в ней просто не было резерва.
Определённо, мы довольно сильно позади. Думаю, все будут чесать головы и изучать данные, чтобы попробовать понять, как мы можем прибавить.
Я атаковал, был на пределе, но возможности машины были ограничены. Есть области, где я просто должен быть быстрее, но сцепления не было. Мы поработаем над этим. Конечно, нелегко быть за пределами топ-10. В плане темпа мы не сделали никакого шага вперёд по сравнению с Монако. Если что-то и сделали, то сегодня это был шаг назад», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.
- 4 июня 2021
-
17:45
-
17:37
-
17:22
-
17:21
-
16:06
-
15:56
-
14:52
-
14:04
-
13:59
-
12:52
-
11:56
-
10:46
-
09:58
-
09:00
- 3 июня 2021
-
23:53
-
22:44
-
21:44
-
20:28
-
19:53
-
18:51
-
18:46
-
18:38
-
17:43
-
16:50
-
16:50
-
16:46
-
16:36
-
15:52
-
14:53
-
13:36
-
12:53
-
11:57
-
10:59
-
09:36
-
00:03