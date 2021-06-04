Хэмилтон: если и был какой-то шаг после Монако, то сегодня это был шаг назад

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал лишь 11-й результат во второй тренировке Гран-при Азербайджана Формулы-1.



«Если честно, то у меня был хороший день. Чёткий, я проехал все необходимые круги, не было никаких ошибок — только одна блокировка в первой практике. Но мы просто медленные. В целом я чувствовал, что хорошо пилотирую, а ощущения от машины были лучше в первой практике. Во второй в ней просто не было резерва.



Определённо, мы довольно сильно позади. Думаю, все будут чесать головы и изучать данные, чтобы попробовать понять, как мы можем прибавить.



Я атаковал, был на пределе, но возможности машины были ограничены. Есть области, где я просто должен быть быстрее, но сцепления не было. Мы поработаем над этим. Конечно, нелегко быть за пределами топ-10. В плане темпа мы не сделали никакого шага вперёд по сравнению с Монако. Если что-то и сделали, то сегодня это был шаг назад», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.