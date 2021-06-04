Хорнер: на месте Вольфа, с таким передним антикрылом, я бы держал свой рот на замке

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер в очередной раз прокомментировал жалобы руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа на то, что заднее антикрыло болида «быков» слишком сильно гнётся на прямых, а новые, более жёсткие, тесты ФИА будут введены только после Гран-при Азербайджана.



«Со стороны «Мерседеса» много шума насчёт заднего антикрыла. Но суть в том, что если машина соответствует правилам, то она проходит тест. Она легальна. Мне было бы интереснее посмотреть на видеозаписи спереди, а не сзади. Если вы продолжаете говорить про одну стороны машины, то нужно так же посмотреть и на другую.



Вы не можете посмотреть только на одну отдельную деталь и сказать: «Я хочу, чтобы эти правила применялись только к этому элементу автомобиля». Вы должны смотреть на все области. Так что нужно быть немного более осторожным в своих желаниях. Думаю, если бы я был на месте Тото, то, с таким передним антикрылом на его машине, я бы держал свой рот на замке», — заявил Хорнер в интервью Sky Sports.