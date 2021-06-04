Хорнер: на месте Вольфа, с таким передним антикрылом, я бы держал свой рот на замке

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер в очередной раз прокомментировал жалобы руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа на то, что заднее антикрыло болида «быков» слишком сильно гнётся на прямых, а новые, более жёсткие, тесты ФИА будут введены только после Гран-при Азербайджана.
«Со стороны «Мерседеса» много шума насчёт заднего антикрыла. Но суть в том, что если машина соответствует правилам, то она проходит тест. Она легальна. Мне было бы интереснее посмотреть на видеозаписи спереди, а не сзади. Если вы продолжаете говорить про одну стороны машины, то нужно так же посмотреть и на другую.
Вы не можете посмотреть только на одну отдельную деталь и сказать: «Я хочу, чтобы эти правила применялись только к этому элементу автомобиля». Вы должны смотреть на все области. Так что нужно быть немного более осторожным в своих желаниях. Думаю, если бы я был на месте Тото, то, с таким передним антикрылом на его машине, я бы держал свой рот на замке», — заявил Хорнер в интервью Sky Sports.
- 4 июня 2021
-
17:45
-
17:37
-
17:22
-
17:21
-
16:06
-
15:56
-
14:52
-
14:04
-
13:59
-
12:52
-
11:56
-
10:46
-
09:58
-
09:00
- 3 июня 2021
-
23:53
-
22:44
-
21:44
-
20:28
-
19:53
-
18:51
-
18:46
-
18:38
-
17:43
-
16:50
-
16:50
-
16:46
-
16:36
-
15:52
-
14:53
-
13:36
-
12:53
-
11:57
-
10:59
-
09:36
-
00:03