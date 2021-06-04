Ферстаппен оценил выступление «Ред Булл» на старте уик-энда в Баку

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями от свободных практик Гран-при Азербайджана, положительно оценив старт уик-энда для команды.

«Думаю, у нас получился отличный старт уик-энда в Баку. Сегодня было достаточно ветрено, так что всем было нелегко, но, определённо, это делает заезды интереснее. В ходе первой тренировки у нас был достойный темп, чувствовал в машине себя комфортно.

Ко второй сессии мы внесли некоторые изменения, чтобы понять, последует ли улучшение. Но не думаю, что мы прибавили. Так что мы изучим данные ночью и посмотрим, в каком направлении будем двигаться. Думаю, что пока мы сильны здесь. Посмотрим, что удастся сделать завтра», — приводит слова нидерландца пресс-служба «Ред Булл».