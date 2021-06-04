Мазепин: сделали ряд важных шагов вперёд, я получил удовольствие

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин рассказал, как для него сложились пятничные тренировки Гран-при Азербайджана Формулы-1.
«Я правда получил сегодня удовольствие. Думаю, мы в хорошем положении, сделали ряд важных шагов вперёд. Хотя машина не работает хорошо на трассах, где нужна высокая и низкая прижимная сила, но нас ободряет то, что удалось выжать за счёт настроек. Очевидно, что нужно многое изучить, но сегодня всё прошло по плану.
Я чувствовал, что перегрев шин становится большой проблемой на длинных сериях кругов — не только для нас, но и для конкурентов. На трассе очень низкое сцепление, из-за чего асфальт просто перегревает шины. Мне нужно привыкнуть к этому после Монако и Барселоны. Вместе с тем, думаю, длинные серии были нашей сильной стороной сегодня. Я не представляю, что мы должны ждать слишком многого от воскресенья, но, возможно, суббота и воскресенье принесут некоторые сюрпризы», — приводит слова Мазепина пресс-служба «Хааса».
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