Штайнер: вторая практика хорошо прошла для Никиты, у Мика возникли проблемы

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Азербайджана для своей команды.



«Сюда всегда нелегко приезжать. Когда мы начинаем, трасса очень грязная, а у нас ещё и два пилота-новичка, которые выступали здесь всего по одному разу в Формуле-2. Мы знали, что будет нелегко, но я думаю, что парни хорошо справились с работой.



Вторая практика хорошо прошла для Никиты, он проехал максимум возможных кругов. У Мика была хорошая первая тренировка, но во второй возникла проблема с топливным давлением. Мы попробовали разобраться, но не смогли найти причину, так что ему приходилось всё время выезжать и заезжать обратно. По крайней мере он провёл половину сессии. Но он говорит, что готов к субботе. Мы продолжим учиться в субботу. Но, как вы можете видеть, с каждой сессией мы прибавляем. Такова наша цель», — приводит слова Штайнера пресс-служба «Хааса».