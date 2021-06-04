Штайнер: вторая практика хорошо прошла для Никиты, у Мика возникли проблемы

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Азербайджана для своей команды.
«Сюда всегда нелегко приезжать. Когда мы начинаем, трасса очень грязная, а у нас ещё и два пилота-новичка, которые выступали здесь всего по одному разу в Формуле-2. Мы знали, что будет нелегко, но я думаю, что парни хорошо справились с работой.
Вторая практика хорошо прошла для Никиты, он проехал максимум возможных кругов. У Мика была хорошая первая тренировка, но во второй возникла проблема с топливным давлением. Мы попробовали разобраться, но не смогли найти причину, так что ему приходилось всё время выезжать и заезжать обратно. По крайней мере он провёл половину сессии. Но он говорит, что готов к субботе. Мы продолжим учиться в субботу. Но, как вы можете видеть, с каждой сессией мы прибавляем. Такова наша цель», — приводит слова Штайнера пресс-служба «Хааса».
- 4 июня 2021
-
19:55
-
19:45
-
19:40
-
19:25
-
19:08
-
18:42
-
17:45
-
17:37
-
17:22
-
17:21
-
16:06
-
15:56
-
14:52
-
14:04
-
13:59
-
12:52
-
11:56
-
10:46
-
09:58
-
09:00
- 3 июня 2021
-
23:53
-
22:44
-
21:44
-
20:28
-
19:53
-
18:51
-
18:46
-
18:38
-
17:43
-
16:50
-
16:50
-
16:46
-
16:36
-
15:52
-
14:53