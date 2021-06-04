Перес: сегодня понимал, как мне нужно пилотировать
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес остался доволен свободными практиками Гран-при Азербайджана. Мексиканец отметил, что у него появилось понимание того, как ему следует пилотировать болид.
«Я доволен сегодняшним днём, мы определённо добились прогресса. Нам удалось сделать очень хороший анализ после Монако. Чувствовал, что больше понимаю машину, а также понимал, как нужно пилотировать. Думаю, это была лучшая пятница сезона для меня. Она была наиболее совершенна с точки зрения данных и ощущений в болиде.
Надеюсь, завтра нам удастся хороший круг в квалификации, что имеет здесь большое значение. Как бы то ни было, на протяжении ночи нужно будет упорно поработать, чтобы добиться дальнейшего прогресса», — приводит слова Переса пресс-служба «Ред Булл».
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