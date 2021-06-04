Тянак лидирует после 8 СУ Ралли Италии, Ожье — третий, у Нёвиля прокол

Эстонский гонщик «Хёндэ» Отт Тянак захватил лидерство по итогам первого дня Ралли Италии — пятого этапа чемпионата мира по ралли. Тянак на 19 секунд опережает партнёра по команде Дани Сордо и на 36 — лидера общего зачёта Себастьена Ожье, который в пятницу был вынужден «расчищать» трассу для соперников. Тем не менее Ожье опережает своего ближайшего преследователя Эльфина Эванса, а также Тьерри Нёвиля, потерявшего время из-за прокола на одном из спецучастков.



WRC. Ралли Италии. Положение после СУ8