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Тянак лидирует после 8 СУ Ралли Италии, Ожье — третий, у Нёвиля прокол

Тянак лидирует после 8 СУ Ралли Италии, Ожье — третий, у Нёвиля прокол
Евгений Кустов
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Эстонский гонщик «Хёндэ» Отт Тянак захватил лидерство по итогам первого дня Ралли Италии — пятого этапа чемпионата мира по ралли. Тянак на 19 секунд опережает партнёра по команде Дани Сордо и на 36 — лидера общего зачёта Себастьена Ожье, который в пятницу был вынужден «расчищать» трассу для соперников. Тем не менее Ожье опережает своего ближайшего преследователя Эльфина Эванса, а также Тьерри Нёвиля, потерявшего время из-за прокола на одном из спецучастков.

WRC. Ралли Италии. Положение после СУ8

1Отт ТянакHyundai Shell Mobis WRT1:26:58.0
2Дани СордоHyundai Shell Mobis WRT+19.4
3Себастьен ОжьеToyota GAZOO Racing WRC+36.2
4Эльфин ЭвансToyota GAZOO Racing WRC+1:02.0
5Тьерри НёвильHyundai Shell Mobis WRT+1:03.2
6Такамото КацутаToyota GAZOO Racing WRC+1:26.1
7Мадс ОстбергTRT World Rally Team+3:41.7
WRC 2021. Этап 5, Альгеро, Италия
Ралли Италии. Общий зачёт
04 июня 2021, пятница. 19:33 МСК
Окончено
1
Отт Тянак
Hyundai Shell Mobis WRT
1:26:58.0
2
Дани Сордо
Hyundai Shell Mobis WRT
+19.4
3
Себастьен Ожье
Toyota GAZOO Racing WRC
+36.2
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