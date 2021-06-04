Шовлин: худшая пятница для «Мерседеса»

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин подвёл итоги свободных практик Гран-при Азербайджана для немецкой команды, отметив, что пятница получилась худшей в нынешнем сезоне.

«Это была наша худшая пятница. Похоже, самая большая проблема — скорость на круге. Мы далеки от привычных позиций, очевидно, что нам нужно отыгрывать очень много. На длинных сериях мы смотрелись неплохо, да, мы отстаём от «Ред Булл», но мы в борьбе.

В любом случае в течение ночи предстоит сделать много работы. Планируем полностью всё проанализировать и работать с симулятором, чтобы понять природу наших проблем. Но очевидно, что отыгрывать нужно чрезвычайно много», — приводит слова функционера пресс-служба немецкой команды.