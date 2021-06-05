Алонсо — о шестом месте в практике: у машины ещё есть нераскрытый потенциал
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Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо поделился впечатлениями о свободных практиках Гран-при Азербайджана, отметив, что у машины есть дальнейший потенциал для роста результатов. Напомним, в практике испанец показал девятый и шестой результат.
«Это была хорошая пятница. Оказалось здорово вернуться в Баку. Машина вела себя отлично с самого начала первой практики. Мы пробовали работу на разных типах шин, чтобы у нас было понимание на весь уик-энд. Нам удалось собрать ценные данные. В целом хороший старт уик-энда. Но мы знаем, что у машины в некоторых аспектах есть нераскрытый потенциал», — приводит слова испанского пилота пресс-служба «Альпин».
Напомним, после пяти этапов чемпионата мира в активе Алонсо пять очков.
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