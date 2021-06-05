Вторую гонку Формулы-1 в Австрии хотели провести в обратном направлении

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал, что в ФИА отказались от варианта, при котором одна из гонок чемпионата мира Формулы-1 в Австрии на трассе «Шпильберг» прошла бы в обратном направлении. По словам функционера, от идеи пришлось отказаться, исходя из финансовых соображений, а также из-за мер безопасности.

«Вместе с ФИА мы разработали план, как можно было бы провести гонку в Шпильберге в обратном направлении. Но были сложные места. В третьем повороте приходилось бы ехать на торможении по гребню практически в никуда. В первом повороте без специальной защиты машина может вылететь в зрителей. Болид по направлению к повороту двигался бы на очень высокой скорости», — приводит слова Марко GrandPX.news.

Проект изменения трассы мог обойтись в сумму от € 5 до 8 млн.