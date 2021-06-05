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Гасли — лучший по итогам тренировки в Баку, Ферстаппен попал в аварию, Мазепин — 20-й

Гасли — лучший по итогам тренировки в Баку, Ферстаппен попал в аварию, Мазепин — 20-й
Микаил Гусейнов
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В Баку завершилась третья свободная практика Гран-при Азербайджана Формулы-1. Лучшее время по её итогам показал пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли. Второй результат у мексиканца Серхио Переса из «Ред Булл», топ-3 замкнул Льюис Хэмилтон на «Мерседесе». Лидер общего зачёта Макс Ферстаппен в ходе сессии допустил ошибку в 15-м повороте и попал в аварию, закончив тренировку преждевременно.

Никита Мазепин из «Хааса» замкнул протокол, показав 20-е время. Его напарник по команде Мик Шумахер продемонстрировал девятнадцатое время.

Формула-1. Гран-при Азербайджана. Третья тренировка

1. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 1.42,251
2. Серхио Перес («Ред Булл») +0,344
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,446
4. Шарль Леклер («Феррари») +0,527
5. Карлос Сайнс («Феррари») +0,755
6. Ландо Норрис («Макларен») +0,760
7. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,829
8. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,993
9. Эстебан Окон («Альпин») +1,043
10. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,306
11. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,334
12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,431
13. Валттери Боттас («Мерседес») +1,494
14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1,575
15. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,733
16. Николас Латифи («Уильямс») +1,803
17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1,862
18. Джордж Расселл («Уильямс») +2,183
19. Мик Шумахер («Хаас») +3,031
20. Никита Мазепин («Хаас») +3,460.

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