Гасли — лучший по итогам тренировки в Баку, Ферстаппен попал в аварию, Мазепин — 20-й

В Баку завершилась третья свободная практика Гран-при Азербайджана Формулы-1. Лучшее время по её итогам показал пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли. Второй результат у мексиканца Серхио Переса из «Ред Булл», топ-3 замкнул Льюис Хэмилтон на «Мерседесе». Лидер общего зачёта Макс Ферстаппен в ходе сессии допустил ошибку в 15-м повороте и попал в аварию, закончив тренировку преждевременно.

Никита Мазепин из «Хааса» замкнул протокол, показав 20-е время. Его напарник по команде Мик Шумахер продемонстрировал девятнадцатое время.

Формула-1. Гран-при Азербайджана. Третья тренировка

1. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 1.42,251

2. Серхио Перес («Ред Булл») +0,344

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,446

4. Шарль Леклер («Феррари») +0,527

5. Карлос Сайнс («Феррари») +0,755

6. Ландо Норрис («Макларен») +0,760

7. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,829

8. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,993

9. Эстебан Окон («Альпин») +1,043

10. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,306

11. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,334

12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,431

13. Валттери Боттас («Мерседес») +1,494

14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1,575

15. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,733

16. Николас Латифи («Уильямс») +1,803

17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1,862

18. Джордж Расселл («Уильямс») +2,183

19. Мик Шумахер («Хаас») +3,031

20. Никита Мазепин («Хаас») +3,460.