В Ф-1 показали видео аварии Макса Ферстаппена на тренировке в Азербайджане
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Пресс-служба Формулы-1 на странице в «Инстаграме» разместила эпизод с аварией пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в ходе третьей тренировки Гран-при Азербайджана. Нидерландец допустил ошибку в 15-м поворте и врезался в барьер. Таким образом, свободная практика для него завершилась за полчаса до официального окончания сессии.
При этом советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко в интервью с Formule1.nl сообщил, что механикам удастся исправить все повреждения на машине Макса ещё до старта квалификации. При этом он отметил, что из-за аварии у команды будет меньше времени на работу с настройками.
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть ролик можно в «инстаграме» Формулы-1.
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