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Квалификация в Баку дважды прерывалась красными флагами из-за серьёзных аварий

Квалификация в Баку дважды прерывалась красными флагами из-за серьёзных аварий
Микаил Гусейнов
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В эти минуты в Баку проходит квалификация Гран-при Азербайджана Формулы-1. В ходе первого сегмента сессия дважды прерывалась красными флагами. Причиной тому стали серьёзные аварии.

Первый инцидент случился с гонщиком «Астон Мартин» Лэнсом Строллом. Канадец ошибся в 15-м повороте и разбил машину. Квалификация была остановлена на десять минут. Через пять минут после рестарта сессия снова была прервана красным флагом. На этот раз в тяжёлую аварию попал гонщик «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци. Итальянец также не справился с болидом в 15-м повороте.

По итогам первого сегмента борьбу в квалификации прекратили упомянутые Стролл, Джовинацци, а также Никита Мазепин, Мик Шумахер и Николас Латифи.

Фото разбитых машин Лэнса Стролла и Антонио Джовинацци доступны на странице Формулы-1 в «Твиттере».

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