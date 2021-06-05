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Мазепин: ни разу не был настолько разочарован своим выступлением с самого начала сезона

Мазепин: ни разу не был настолько разочарован своим выступлением с самого начала сезона
Александр Кожевников
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Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал итоги квалификации гран-при Азербайджана.

«Честно говоря, я ни разу не был настолько разочарован своим выступлением с самого начала сезона. Моя команда инженеров и механиков и я сам на протяжении всех выходных поддерживали высокий темп. Было обидно ошибиться на быстром круге, ведь он был единственным, на котором можно было показать результат на этом комплекте шин.

К сожалению, я так и не смог перенастроиться на то, чтобы просто проехать круг, потому что в моей ситуации половина десятой секунды может стоить позиции. Конечно, мы далеки от борьбы за высокие позиции, но я стараюсь выкладываться на 101 процент — и сегодня этого оказалось слишком много. Я разочарован итогом», — цитирует Мазепина пресс-служба «Хааса».

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